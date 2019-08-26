Geçtiğimiz günlerde seksi dans videosuyla olay olan Hadise, yine adından söz ettirmeyi bildi. Önceki gün Belçika'ya giden 34 yaşındaki popçu, makyajsız halini paylaşıp özgüvenini konuşturdu.
Popçu, dünyaca ünlü bir şefin kendine yaptığı jesti de paylaştı.
Popçu, dünyaca ünlü bir şefin kendine yaptığı jesti de paylaştı.
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