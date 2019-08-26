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  • 26.08.2019
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makyajsız haliyle doğal güzelliğini sergiledi

günlerde dans videosu ile adından söz ettiren ünlü popçu , dün makyajsız halini paylaşıp özgüvenini konuşturdu. Hadise, doğal güzelliğini gözler önüne serdi.

Doğal 'Hadise'
Geçtiğimiz günlerde seksi dans videosuyla olay olan Hadise, yine adından söz ettirmeyi bildi. Önceki gün Belçika'ya giden 34 yaşındaki popçu, makyajsız halini paylaşıp özgüvenini konuşturdu.



Popçu, dünyaca ünlü bir şefin kendine yaptığı jesti de paylaştı.

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