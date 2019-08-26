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  • 26.08.2019
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Defne ''yeli! talep ettiği sahne ücretiyle şaşırttı...

Geçtiğimiz günlerde afiş kriziyle gündem olan , yüksek sahne ücretiyle şaşırttı. Defne Samyel​i, iddiaya göre düğünlerde sahne alması için yapılan tekliflerden 150 bin lira talep etmeye başladı. Samyeli'nin şarkıcılıkta bir yılı bile doldurmadan yüksekten uçup usta sanatçılardan fazla ücret istemesi dikkat çekti...

Defne 'Zam'yeli

Spikerlikten şarkıcılığa geçiş yapan Defne Samyeli, sahne ücretinde zam üstüne zam yaptı. Son dönemde özel hayatıyla adından söz ettiren Samyeli, geçtiğimiz yıl talep ettiği sahne ücretiyle dudak uçuklatmıştı. Bir konserinden 80 bin lira isteyen ünlü şarkıcı, çıtayı iyice yükseltti.

Samyel​i, iddiaya göre de düğünlerde sahne alması için yapılan tekliflerden 150 bin lira talep etmeye başladı. Samyeli'nin şarkıcılıkta bir yılı bile doldurmadan yüksekten uçup usta sanatçılardan fazla ücret istemesi şaşırttı.



KAPRİSLERİ AFİŞE OLDU
Yüksek sahne ücreti ve kaprisleriyle yaka silktiren Defne Samyeli, Alaçatı'da aynı sahneyi paylaştığı Deniz Seki, Yaşar ve Cenk Eren'le aynı afişte olmayı kabul etmemişti.

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