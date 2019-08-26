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  • 26.08.2019
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sağ gösterip sol vurdu! Can Yaman, ’le samimiyeti ilerletti

Adı bir süredir eski rol arkadaşı ’le anılan , sağ gösterip sol vurdu. Geçtiğimiz günlerde ’ya giden yakışıklı oyuncu, burada tanıştığı Meksikalı şarkıcı ’le samimiyeti ilerletti.

'Yaman' çapkın!
Son dönemde yıldızı iyice parlayan Can Yaman, aşk hayatında gaza bastı. Eski rol arkadaşı Demet Özdemir'le aşk yaşadığı iddiasıyla uzun süre manşetlerden düşmeyen yakışıklı oyuncu, her defasında bu ilişki hakkında konuşmaktan kaçınmıştı.

YAKIN MARKAJA ALDI
İkilinin Marmaris tatili ise kafaları karıştırmıştı. Bu kaçamak, aşk iddiasını kuvvetlendirse de Yaman, sağ gösterip sol vurdu. 29 yaşındaki oyuncu, önceki gün İspanyol doğumlu Meksikalı oyuncu ve şarkıcı Belinda Peregrin ile takipleşmeye başladı. İkilinin 'daki yakınlaşması ise gözden kaçmadı.



TEK TÜRK CAN!
5 milyondan fazla takipçisi olan ve 341 kişiyi takip eden yakışıklı oyuncunun Peregrin'i sosyal medyada yakın markaja alması "Yaman çapkın işbaşında" yorumu yaptırdı. 'in de Instagram'da takip ettiği 136 kişiden tek Türk'ün Can Yaman olması dikkat çekti. İkilinin Yaman'ın geçtiğimiz günlerdeki İtalya gezisinde tanışıp samimiyeti ilerlettiği iddia ediliyor...



BİR DEMET REKLAM
Aşk iddiasına sessiz kalan Özdemir'le Yaman'ın geçen sezon final yapan dizilerinin reklamı için bu stratejiye başvurduğu konuşuluyor.


DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM ÖZEL HABER

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