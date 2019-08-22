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  • 22.08.2019
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yine zirvede!

Zirvenin değişmezi Kimse Bilmez

SALI akşamları atv'de yayınlanan Kimse Bilmez, 10. bölümü ile Tüm Kişiler, ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Dizi, Tüm Kişilerde %4,88 izlenme oranı ve %15,79 izlenme payı, AB'de %3,59 izlenme oranı ve %12,55 izlenme payı ve 20+ABC1'de %4,13 izlenme oranı ve %13,59 izlenme payı aldı.

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