SALI akşamları atv'de yayınlanan Kimse Bilmez, 10. bölümü ile Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Dizi, Tüm Kişilerde %4,88 izlenme oranı ve %15,79 izlenme payı, AB'de %3,59 izlenme oranı ve %12,55 izlenme payı ve 20+ABC1'de %4,13 izlenme oranı ve %13,59 izlenme payı aldı.