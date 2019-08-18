Uzun süredir aşk yaşayan işadamı Murat Aşık ile işletmeci Gökçen Paprika da evlililer kervanına katılıyor. İkili, geçtiğimiz günlerde çıktıkları Bodrum tatilinde evlilik kararı aldı.
EN GÜZEL EVET
Güzel işletmeci, Türkbükü'ndeki bir mekanda aşkının ettiği evlenme teklifini sosyal medyada paylaştı. Paylaşımına "Evet dedim, bilin istedim" notu düşn Paprika'ya takipçilerinden tebrik mesajları yağdı. Ünlü işletmeci, Murat Aşık'ın taktığı dev tektaşı da paylaşmayı ihmal etmedi. Paprika, tektaşı ile Instagram'da havasını attı. İkili, aldıkları evlilik kararıyla da yıllardır kendilerine yöneltilen evlilik sorularından kurtulmuş oldu. Bu arada ünlü çiftin önümüzdeki yıl nikah masasına oturacağı öğrenildi.
EN GÜZEL EVET
Güzel işletmeci, Türkbükü'ndeki bir mekanda aşkının ettiği evlenme teklifini sosyal medyada paylaştı. Paylaşımına "Evet dedim, bilin istedim" notu düşn Paprika'ya takipçilerinden tebrik mesajları yağdı. Ünlü işletmeci, Murat Aşık'ın taktığı dev tektaşı da paylaşmayı ihmal etmedi. Paprika, tektaşı ile Instagram'da havasını attı. İkili, aldıkları evlilik kararıyla da yıllardır kendilerine yöneltilen evlilik sorularından kurtulmuş oldu. Bu arada ünlü çiftin önümüzdeki yıl nikah masasına oturacağı öğrenildi.
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