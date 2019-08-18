Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 18.08.2019
  • Gazete

ile işletmeci evlilik kararı aldı

Uzun süredir aşk yaşayan işadamı ile işletmeci da evlililer kervanına katılıyor. İkili, geçtiğimiz günlerde çıktıkları tatilinde evlilik kararı aldı.

Sırılsıklam aşık
Uzun süredir aşk yaşayan işadamı Murat Aşık ile işletmeci Gökçen Paprika da evlililer kervanına katılıyor. İkili, geçtiğimiz günlerde çıktıkları Bodrum tatilinde evlilik kararı aldı.



EN GÜZEL EVET
Güzel işletmeci, Türkbükü'ndeki bir mekanda aşkının ettiği evlenme teklifini sosyal medyada paylaştı. Paylaşımına "Evet dedim, bilin istedim" notu düşn Paprika'ya takipçilerinden tebrik mesajları yağdı. Ünlü işletmeci, 'ın taktığı dev tektaşı da paylaşmayı ihmal etmedi. Paprika, tektaşı ile 'da havasını attı. İkili, aldıkları evlilik kararıyla da yıllardır kendilerine yöneltilen evlilik sorularından kurtulmuş oldu. Bu arada ünlü çiftin önümüzdeki yıl nikah masasına oturacağı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriMurat Aşık ile işletmeci Gökçen Paprika evlilik kararı aldı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri