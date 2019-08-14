ABD'de kurduğu yoğurt fabrikasıyla sayılı zenginler arasına giren Hamdi Ulukaya, bir kez daha örnek bir davranışa imza attı... Geçtiğimiz aylarda Türkiye'den bir grubu Amerika'da ağırlayan ve gençlerin hayvancılığı yakından tanımalarını sağlayan işadamı, şimdi de 85 bin metrekarelik bir alana gıda laboratuvarı açtı. Ulukaya açılışta yaptığı konuşmada, bir kez daha gönülleri kazandı. Ünlü işadamı, yeni fabrikasında çok sayıda mülteciye iş vereceğini açıkladı. Öte yandan Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Ulukaya'nın, göçmen karşıtı söylemlerin arttığı Amerika'da sık sık ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı. Milyarder işadamı, son açıklamasıyla tehditlere kulak tıkadığını kanıtladı...
Hamdi Ulukaya'yı açılış gününde Fransız eşi Louise ve sevdikleri yalnız bırakmadı.
YILIN ADAMI!
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde doğan ve yaptığı pizzalarla dünya çapında üne kavuşan Hakkı Akdeniz, Amerika'da 'Yılın en başarılı kişisi' seçildi. Bu ödüle layık görüldüğü için mutlu olduğunu belirten Akdeniz, "Ödülümü ülkeme ve çok sevdiğim memleketim Diyarbakır'a adıyorum. Burada yaptığım çalışmalara devam edeceğim" dedi.
Hamdi Ulukaya'yı açılış gününde Fransız eşi Louise ve sevdikleri yalnız bırakmadı.
YILIN ADAMI!
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde doğan ve yaptığı pizzalarla dünya çapında üne kavuşan Hakkı Akdeniz, Amerika'da 'Yılın en başarılı kişisi' seçildi. Bu ödüle layık görüldüğü için mutlu olduğunu belirten Akdeniz, "Ödülümü ülkeme ve çok sevdiğim memleketim Diyarbakır'a adıyorum. Burada yaptığım çalışmalara devam edeceğim" dedi.
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