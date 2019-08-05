Önceki akşam Harbiye Açıkhava'da sahne alan Funda Arar, şovlarıyla büyüledi. Arar, Poll Production organizasyonuyla düzenlenen Turkcell Yıldızlı Geceler'de 5 bin kişiyi şarkılarının yanı sıra şovlarıyla da coşturdu.
44 yaşındaki sanatçı, iddialı kostümleriyle büyük beğeni topladı.
44 yaşındaki sanatçı, iddialı kostümleriyle büyük beğeni topladı.
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