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  • 05.08.2019
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bambaşka! Sahnede büyüledi...

'da sahne alan , şovlarıyla büyüledi. Arar, organizasyonuyla düzenlenen 'de 5 bin kişiyi şarkılarının yanı sıra şovlarıyla da coşturdu. 44 yaşındaki sanatçı, iddialı kostümleriyle büyük beğeni topladı.

Funda bambaşka
Önceki akşam 'da sahne alan Funda Arar, şovlarıyla büyüledi. Arar, Poll Production organizasyonuyla düzenlenen Turkcell Yıldızlı Geceler'de 5 bin kişiyi şarkılarının yanı sıra şovlarıyla da coşturdu.



44 yaşındaki sanatçı, iddialı kostümleriyle büyük beğeni topladı.

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