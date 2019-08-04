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  • 04.08.2019
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ve 'dan 'a VIP komşuluk!

, önceki gün ’nda demirli teknesinde eşi ile beş çayı yaptı. Poğaça ve kurabiye pişiren oyuncu, yan tarafta demirli ’ın teknesine de eşiyle bir tabak gönderip ‘VIP komşu’ unvanını hak etti…

VIP komşuluk!

SANAT ve sosyetenin ünlü isimleri, soluğu 'da aldı. Ege koyları lüks yatlarla doldu taştı. Bir aydır Bodrum'da lüks teknelerinde tatil yapan oyuncu ve eşi ile sosyetik da bu isimler arasındaydı… Önceki gün Atacan çifti, teknelerini Acar'ın ailesiyle tatil yaptığı yatın hemen yanına demirledi. Her iki teknenin sahibi de birbirlerine denizde komşu oldu.

DENİZDE BEŞ ÇAYI
Lüks yatlarında kızları Su için poğaça ve kurabiye pişiren Pınar Altuğ, yanı başındaki Hande Acar'ı da unutmadı. Ünlü oyuncu, sosyetik Acar'ın teknesine eşi Yağmur Atacan'la bir tabak poğaça ve kurabiye gönderdi.

Atacan, Acar'ın teknesine de sörf tahtası üzerinde gitti. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinden gelen sürprizle mutlu olan Hande Acar da bu anı "Böyle komşu dostlar başına" notuyla paylaştı.


Yağmur Atacan, eşinin hazırladığı bir tabak poğaça ve kurabiyeyi sörf tahtası üzerinde ıslatmadan böyle Acar'ın teknesine kadar götürmeyi başardı.

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