SANAT ve sosyetenin ünlü isimleri, soluğu Bodrum'da aldı. Ege koyları lüks yatlarla doldu taştı. Bir aydır Bodrum'da lüks teknelerinde tatil yapan oyuncu Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan ile sosyetik Hande Acar da bu isimler arasındaydı… Önceki gün Atacan çifti, teknelerini Acar'ın ailesiyle tatil yaptığı yatın hemen yanına demirledi. Her iki teknenin sahibi de birbirlerine denizde komşu oldu.

DENİZDE BEŞ ÇAYI

Lüks yatlarında kızları Su için poğaça ve kurabiye pişiren Pınar Altuğ, yanı başındaki Hande Acar'ı da unutmadı. Ünlü oyuncu, sosyetik Acar'ın teknesine eşi Yağmur Atacan'la bir tabak poğaça ve kurabiye gönderdi.

Atacan, Acar'ın teknesine de sörf tahtası üzerinde gitti. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinden gelen sürprizle mutlu olan Hande Acar da bu anı "Böyle komşu dostlar başına" notuyla paylaştı.



Yağmur Atacan, eşinin hazırladığı bir tabak poğaça ve kurabiyeyi sörf tahtası üzerinde ıslatmadan böyle Acar'ın teknesine kadar götürmeyi başardı.