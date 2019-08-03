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  • 03.08.2019
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ile romantik anlar yaşadı

Hande’nin Ali'can'ı

AŞKLARINDA üçüncü ayı geride bırakan Hande Subaşı ile Alican Ulusoy, önceki gün romantik anlar yaşadı. 35 yaşındaki güzel şarkıcı ve oyuncu, sosyetik iş adamı için sade bir doğum günü organize etti.


BİRKAÇ yakın dostuyla 'un yeni yaşını kutlayan , Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da bir kez daha aşkını ilan etti. Çift, hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırıldı.

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