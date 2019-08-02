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  • 02.08.2019
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Yoğurt kralı mavi turda

Yoğurt kralı mavi turda

AMERIKA'NIN yoğurt kralı Hamdi Ulukaya ile Fransız eşi Louise, önceki gün mavi tura çıktı. Chobani isimli yoğurt markasının sahibi olan milyarder işadamı, yatına Türk bayrağı dışında, eşine ithafen Fransız bayrağı ile ABD bayrağı da taktı.

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