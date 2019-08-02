AMERIKA'NIN yoğurt kralı Hamdi Ulukaya ile Fransız eşi Louise, önceki gün mavi tura çıktı. Chobani isimli yoğurt markasının sahibi olan milyarder işadamı, yatına Türk bayrağı dışında, eşine ithafen Fransız bayrağı ile ABD bayrağı da taktı.
AMERIKA'NIN yoğurt kralı Hamdi Ulukaya ile Fransız eşi Louise, önceki gün mavi tura çıktı. Chobani isimli yoğurt markasının sahibi olan milyarder işadamı, yatına Türk bayrağı dışında, eşine ithafen Fransız bayrağı ile ABD bayrağı da taktı.
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