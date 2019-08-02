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  • 02.08.2019
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Ayla "Daha Bi' Aşık"a klip çekti

, kalpleri ısıtan şarkısına yönetmenliğinde Beykoz Kundura Fabrikası’nda klip çekti.

Ayla “Daha Bi’ Aşık”

BAŞARILI yorumcu ve ödüllü şarkı yazarı Ayla Çelik, üçüncü stüdyo albümü "Daha Bi' Aşık"ı müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Ünlü müzisyen, 14 şarkılık albümün prodüktörlüğünü de kendisi üstlendi.

ÇELİK'E bestelerde; Gökhan Tepe, Serdar Aslan, Jean Marie Riachi; sözlerde ise Hakkı Yalçın, Şebnem Sungur gibi başarılı isimler eşlik ediyor. Sony Music etiketiyle yayınlanacak olan "Daha Bi'Aşık", bugün piyasada olacak...

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