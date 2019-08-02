BAŞARILI yorumcu ve ödüllü şarkı yazarı Ayla Çelik, üçüncü stüdyo albümü "Daha Bi' Aşık"ı müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Ünlü müzisyen, 14 şarkılık albümün prodüktörlüğünü de kendisi üstlendi.

ÇELİK'E bestelerde; Gökhan Tepe, Serdar Aslan, Jean Marie Riachi; sözlerde ise Hakkı Yalçın, Şebnem Sungur gibi başarılı isimler eşlik ediyor. Sony Music etiketiyle yayınlanacak olan "Daha Bi'Aşık", bugün piyasada olacak...