ESKI sunucu Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, tatil için gittiği Santorini'de faka bastı. Önceki gün Yunanistan'ın gözde adasına giden 22 yaşındaki genç kız, Ege manzarasında havuz keyfi yaparken verdiği pozları sosyal medyada paylaştı.

KENDİNİ ELE VERDİ

Renkli anlarını Instagram'da yayınlayan Talu'nun bir paylaşımında Ege manzarasını fotoğraflayan bir erkeğin kolu gözden kaçmadı. Saniyeler içinde durumun farkına varan genç kız, hemen bu kareyi sildi. Eğlenceli anları yerini paniğe bırakan Talu, yanındaki gizemli erkeğin karesini silerek tatile kız arkadaşlarıyla çıkmış izlenimi yaratmaya çalıştı.



Talu, kolunu paylaştığı aşkının bu karesini saniyeler içinde sildi.

ÇABASI BOŞA GİTTİ...

Ancak genç kızın tüm çabasına rağmen iş işten geçmişti. Daha önce babası Eren Talu tarafından özel hayatıyla gündeme gelmemesi için uyarı alan güzel oyuncunun bir süredir zengin bir ailenin oğluyla birlikte olduğu ve şimdilik ilişkiyi herkesten gizledikleri de konuşulanlar arasında…