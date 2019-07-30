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  • 30.07.2019
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İngiliz yazar Mikonos’ta tatil yapanları eleştirdi

Beyaz Türkler, çılgın partileriyle ünlü ’ın Mikonos Adası’na akın etti. İngiliz yazar de ‘Elit insanlar, Mikonos’a gitmez’ diyerek sosyetikleri eleştirdi. Dünyaca ünlü yazar, adada gösteriş yapanları ‘görgüsüzlük’le suçladı...

Görgüsüzler!

ZENGIN erkek tavlama konusundaki tavsiyeleri ve kitabıyla büyük ses getiren Anna Bey, olay açıklamalara imza attı. Kurduğu 'School of Affluence'de (servet okulu) kadınlara jet sosyete yaşamı ve zengin eş bulma tüyoları veren Bey, bu kez de 'ın gözde adası Mikonos'a gidenleri eleştirdi. Gözlem için önceki gün Mikonos'a giden 32 yaşındaki dünyaca ünlü İngiliz yazar, sosyal medyada şu açıklamayı yaptı:

GÖSTERİŞİN MERKEZİ
"Elit insanlar, Mikonos'a gitmez. Çünkü burası yüksek sesli müziğin ve sabaha dek süren partilerin adresi... Görgülü beyler ve hanımlar, burada lüks tekneleriyle gösteriş yapmak yerine uzak koylarda stres atmayı tercih ediyor. Ancak parayı kolay bulan 25-30 yaşındaki gençler ise Mikonos'ta hava atıyor..." Bey'in bu sözleri üzerine gözler Mikonos'taki Türk sosyetiklere çevrildi.


İngiliz yazar, Mikonos'a daha çok gösteriş için gidildiğini savunuyor.


Mikonos müdavimi Eda Taşpınar, iki yıldır tüm yazı adada geçiriyor.



Hacı Sabancı'nın aşkı Nazlı Kayı da şu sıralar Mikonos'ta keyifte...


İşadamı Kasım Garipoğlu da Aslışah Alkoçlar'la aşk yaşadığı dönemde dostları Gökmen Şeynova ve eski sevgilisi Deniz Akkaya ile sık sık Mikonos'a gidiyordu.

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