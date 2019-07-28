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  • 28.07.2019
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Victoria's Secret meleği Türk lezzetlerine hayran

Her yaz olduğu gibi bu sene de ’daki villasında tatilde olan , Türk lezzetlerine hayranlığını gözler önüne serdi. Çek model, sosyal medyadan da lezzetlerimizi 750 bin takipçisine tanıttı...

Çek bir Türk lezzeti

DÜNYACA ünlü yıldızların gözde tatil noktası Bodrum, şimdilerde Karolina Kurkova'yı ağırlıyor. Victoria's Secret'ın dünyaca ünlü eski meleği, geçtiğimiz gün ailesiyle Kaplankaya'daki villasına geldi.

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Ailesiyle geldiği 'a hayranlığını her fırsatta dile getiren Çek model, önceki gün de Türk lezzetleriyle kahvaltı yaptı. Gözleme ve katmer yiyip organik pazardan aldığı sebze ile meyveleri tüketen 35 yaşındaki manken, bu ziyafetini de sosyal medyadan paylaştı.

, 750 binden fazla takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştığı Türk lezzetlerine ise övgüler yağdırarak bir kez daha ülkemizi tanıttı...

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