DÜNYACA ünlü yıldızların gözde tatil noktası Bodrum, şimdilerde Karolina Kurkova'yı ağırlıyor. Victoria's Secret'ın dünyaca ünlü eski meleği, geçtiğimiz gün ailesiyle Kaplankaya'daki villasına geldi.

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Ailesiyle geldiği Bodrum'a hayranlığını her fırsatta dile getiren Çek model, önceki gün de Türk lezzetleriyle kahvaltı yaptı. Gözleme ve katmer yiyip organik pazardan aldığı sebze ile meyveleri tüketen 35 yaşındaki manken, bu ziyafetini de sosyal medyadan paylaştı.

Karolina Kurkova, 750 binden fazla takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştığı Türk lezzetlerine ise övgüler yağdırarak bir kez daha ülkemizi tanıttı...