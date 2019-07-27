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  • 27.07.2019
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Victoria’s Secret meleği sezonunu açtı

En güzel Victoria’s Secret meleklerinden biri olan Kurkova, ’u övdü

Gençlik iksiri kaplankaya

VICTORIA'S Secret'ın eski meleği sezonunu açtı. Kaplankaya'da evi olan 35 yaşındaki Çek model, ailesiyle geldiği Bodrum'dan bol bol paylaşım yapıyor. Bodrum'la ilgili, "Burası çok ama çok özel bir yer. Anlatılması zor, yaşanması gereken yer Kaplankaya. Burada olmak beni gençleştiriyor. Gençlik iksirine inanmıyordum, Kaplankaya'ya taşınmadan önce" diyen Kaplankaya, büyük övgü almıştı. Çok özel defilelerde çıkan Kurkova, bir televizyon programının çekimleri içinde Bodrum'u tercih edeceği belirtildi.

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