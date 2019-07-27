VICTORIA'S Secret'ın eski meleği Karolina Kurkova bodrum sezonunu açtı. Kaplankaya'da evi olan 35 yaşındaki Çek model, ailesiyle geldiği Bodrum'dan bol bol paylaşım yapıyor. Bodrum'la ilgili, "Burası çok ama çok özel bir yer. Anlatılması zor, yaşanması gereken yer Kaplankaya. Burada olmak beni gençleştiriyor. Gençlik iksirine inanmıyordum, Kaplankaya'ya taşınmadan önce" diyen Kaplankaya, büyük övgü almıştı. Çok özel defilelerde çıkan Kurkova, bir televizyon programının çekimleri içinde Bodrum'u tercih edeceği belirtildi.