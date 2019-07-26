KUSURSUZ fiziğini korumak için düzenli antrenman yapan Yasemin Özilhan, tatilde de spordan şaşmadı. Dün soluğu ailesiyle Bozburun'da alan sosyetik güzel, Ege sularında form tuttu. Kızları Emine ve Ela ile 'Quest' isimli milyonluk teknesinde dostlarını ağırlayan sosyetik güzel, gün boyu sudan çıkmak bilmedi.

34 yaşındaki Özilhan, 7 yaşındaki kızı Emine ve 6 yaşındaki kızı Ela ile suya artistik atlayışlar yaptı.

EGZERSİZE TATiL YOK!

Hızını alamayan sosyetik güzel, bir ara teknenin halatına tutunup barfiks çekti. Özilhan'ın bu hali de "Anlaşılan Yasemin havada, karada ve denizde sporla yatıp kalkıyor" dedirtti. 37 metrelik teknede bile antrenmanını ihmal etmeyen iki çocuk annesi sosyetik güzelin spor tutkusu bununla sınırlı değil...

VİLLADA SPOR SALONU

Yasemin Özilhan, geçen yıl da Boğaz manzaralı villasına 500 bin lira değerinde spor salonu yaptırmıştı.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM