Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 26.07.2019
  • Gazete

’a durmak yok! Denizde antrenman yaptı

Ailesiyle ’da tatilde olan ’a durmak yok... Fiziğini korumak için sporla yatıp kalkan sosyetik güzel, dün de denizde antrenman yaptı...

Maksat spor olsun

KUSURSUZ fiziğini korumak için düzenli antrenman yapan Yasemin Özilhan, tatilde de spordan şaşmadı. Dün soluğu ailesiyle Bozburun'da alan sosyetik güzel, Ege sularında form tuttu. Kızları Emine ve Ela ile 'Quest' isimli milyonluk teknesinde dostlarını ağırlayan sosyetik güzel, gün boyu sudan çıkmak bilmedi.

34 yaşındaki Özilhan, 7 yaşındaki kızı Emine ve 6 yaşındaki kızı Ela ile suya artistik atlayışlar yaptı.

EGZERSİZE TATiL YOK!
Hızını alamayan sosyetik güzel, bir ara teknenin halatına tutunup barfiks çekti. Özilhan'ın bu hali de "Anlaşılan Yasemin havada, karada ve denizde sporla yatıp kalkıyor" dedirtti. 37 metrelik teknede bile antrenmanını ihmal etmeyen iki çocuk annesi sosyetik güzelin spor tutkusu bununla sınırlı değil...

VİLLADA SPOR SALONU
, geçen yıl da Boğaz manzaralı villasına 500 bin lira değerinde spor salonu yaptırmıştı.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriYasemin Özilhan’a durmak yok! Denizde antrenman yaptı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri