Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 24.07.2019
  • Gazete

'da halk plajlarını tercih etti

, ’da para saçan ünlülere adeta ders verdi. Ataizi, önceki gün kazık fiyatlı lüks beach’lere gitmek yerine halk plajında denize girip 5 kişilik yemek için de 200 lira hesap ödedi.

Ekonomik Hande
Güzel oyuncu Hande Ataizi, Bodrum'daki kazık fiyatlı mekanlardan çıkmayanların aksine ekonomi yaptı. Türkbükü'ndeki 1 milyon liralık villasında annesi ve eski eşi Benjamin Harvey'den olan oğlu Leon'la tatil yapan Ataizi, halk plajlarını tercih etti.

HALK İŞİ EĞLENCE
45 yaşındaki oyuncu, ne bir lahmacunla ayranın 102 liradan servis edildiği Maça Kızı'na ne de şezlong ücretinin 182 lira olduğu Nikki Beach'e uğradı. Ataizi, önceki gün soluğu Gölköy Velena Beach Restoran'da aldı. Uygun fiyatlı beach'te denize giren Ataizi, daha sonra restoran bölümüne geçti. Güzel oyuncu; annesi, 5 yaşındaki oğlu, bakıcısı ve bir arkadaşıyla pazı dolması gibi ev yemekleri sipariş etti.



HESABINI BİLİYOR
Ataizi, beş kişilik hesap için 200 lira ödeyerek Türkbükü'ndeki cep yakan mekanların giriş ücreti kadar fiyata ziyafet çekti. 'da ekonomi yaparak örnek olan oyuncu, daha önce de "Bindirim değil, indirim zamanı alışveriş yapıyorum" diye ekonomi yaptığını dile getirmişti.

DOĞAN SAVAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriHande Ataizi Bodrum'da halk plajlarını tercih etti
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri