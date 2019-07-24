Güzel oyuncu Hande Ataizi, Bodrum'daki kazık fiyatlı mekanlardan çıkmayanların aksine ekonomi yaptı. Türkbükü'ndeki 1 milyon liralık villasında annesi ve eski eşi Benjamin Harvey'den olan oğlu Leon'la tatil yapan Ataizi, halk plajlarını tercih etti.
HALK İŞİ EĞLENCE
45 yaşındaki oyuncu, ne bir lahmacunla ayranın 102 liradan servis edildiği Maça Kızı'na ne de şezlong ücretinin 182 lira olduğu Nikki Beach'e uğradı. Ataizi, önceki gün soluğu Gölköy Velena Beach Restoran'da aldı. Uygun fiyatlı beach'te denize giren Ataizi, daha sonra restoran bölümüne geçti. Güzel oyuncu; annesi, 5 yaşındaki oğlu, bakıcısı ve bir arkadaşıyla pazı dolması gibi ev yemekleri sipariş etti.
HESABINI BİLİYOR
Ataizi, beş kişilik hesap için 200 lira ödeyerek Türkbükü'ndeki cep yakan mekanların giriş ücreti kadar fiyata ziyafet çekti. Bodrum'da ekonomi yaparak örnek olan oyuncu, daha önce de "Bindirim değil, indirim zamanı alışveriş yapıyorum" diye ekonomi yaptığını dile getirmişti.
DOĞAN SAVAŞ
HALK İŞİ EĞLENCE
45 yaşındaki oyuncu, ne bir lahmacunla ayranın 102 liradan servis edildiği Maça Kızı'na ne de şezlong ücretinin 182 lira olduğu Nikki Beach'e uğradı. Ataizi, önceki gün soluğu Gölköy Velena Beach Restoran'da aldı. Uygun fiyatlı beach'te denize giren Ataizi, daha sonra restoran bölümüne geçti. Güzel oyuncu; annesi, 5 yaşındaki oğlu, bakıcısı ve bir arkadaşıyla pazı dolması gibi ev yemekleri sipariş etti.
HESABINI BİLİYOR
Ataizi, beş kişilik hesap için 200 lira ödeyerek Türkbükü'ndeki cep yakan mekanların giriş ücreti kadar fiyata ziyafet çekti. Bodrum'da ekonomi yaparak örnek olan oyuncu, daha önce de "Bindirim değil, indirim zamanı alışveriş yapıyorum" diye ekonomi yaptığını dile getirmişti.
DOĞAN SAVAŞ
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