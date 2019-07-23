ÜNLÜ popçu Hadise, konserlerine ilgiyi artırmak için her yolu deniyor. Konser biletlerinin satışı için kırk takla atan Hadise, uyanıklığın sınırlarını zorluyor. Geçtiğimiz yıllarda Harbiye Açıkhava konseri biletlerinin satışı için fırsat sitelerinden medet uman şarkıcı, bu kez de yeni bir yönteme başvurdu.

HER YOLU DENİYOR

Açıkgöz soyadının hakkını veren popçu, 10 Ağustos'taki Harbiye Açıkhava konserinin tanıtımını Instagram'da sponsorlu reklamla yaptı. Hadise'nin bu uyanıklığı dikkatlerden kaçmadı. Popçunun çabası şimdilik sonuçsuz kaldı.

FOYASI ORTAYA ÇIKTI

Hadise'nin 67 ile 504 lira arasında değişen biletleri beklenen ilgiyi göremedi. Önceki yıllarda boş koltuklara söylememek için konserlerini erteleyen popçunun aynı şeyi yapıp yapmayacağını zaman gösterecek.