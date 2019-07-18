ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın başarılı oyuncusu Hilal Altınbilek'in güzelliğini kimden aldığı belli oldu. Yılın yorgunluğunu Bodrum'da atan güzel oyuncu, önceki akşam annesi Mehtap Elmaslı ile Fenix Yalıkavak Marina'da yemeğe çıktı. 28 yaşındaki oyuncu, annesiyle çektiği kareyi de "Güzel bir akşam yemeği ve annesi" notuyla paylaştı. Güzel oyuncunun bu paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. Altınbilek'in pek çok takipçisi oyuncunun annesini ablası zannetti. Gencecik görüntüsüyle ağızları açıkta bırakan Mehtap Hanım'a Altınbilek'in takipçilerinden övgüler yağdı.
SANKİ ABLA-KARDEŞ
Anne ile kızının birbirine tıpatıp benzerliği de şaşırttı. Altınbilek'in annesiyle pozuna da "Güzellik, Hilal'in genlerinde var" yorumu yapıldı.
Güzelliğini annesinden alan oyuncu, iltifat yağmuruna tutuldu.
SANKİ ABLA-KARDEŞ
Anne ile kızının birbirine tıpatıp benzerliği de şaşırttı. Altınbilek'in annesiyle pozuna da "Güzellik, Hilal'in genlerinde var" yorumu yapıldı.
Güzelliğini annesinden alan oyuncu, iltifat yağmuruna tutuldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.