reyting rekortmeni dizisibaşarılı oyuncusugüzelliğini kimden aldığı belli oldu. Yılın yorgunluğunuatan güzel oyuncu, önceki akşamile Fenix Yalıkavak Marina'da yemeğe çıktı.annesiyle çektiği kareyi denotuyla paylaştı. Güzel oyuncunun bu paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. Altınbilek'in pek çok takipçisi oyuncununağızları açıkta bırakan Mehtap Hanım'a Altınbilek'in takipçilerinden övgüler yağdı.Anne ile kızının birbirine tıpatıp benzerliği de şaşırttı. Altınbilek'in annesiyle pozuna dayorumu yapıldı.Güzelliğini annesinden alan oyuncu, iltifat yağmuruna tutuldu.