Düzenli spor ve dengeli beslenme sayesinde yaşıtlarına fark atan Hande Ataizi, önceki gün formda görüntüsüyle Bodrum'u salladı. 46 yaşındaki oyuncu, ABD'li eski eşi Benjamin Harvey'den olan 5 yaşındaki oğlu Leon ile Gölköy'deki bir plajda deniz keyfi yaptı. Ataizi, gençlere taş çıkaran incecik fiziği ve kaslı vücuduyla övgüleri topladı. Kusursuz fiziğiyle büyüleyen Ataizi'nin sırrı, düzenli yaptığı pilates ve kick boksla sınırlı değil…
HANDE'NİN FORM SIRRI
Ünlü oyuncunun herkesi kendine hayran bırakan bu görüntüsüne tükettiği form çayları da katkı sağlıyor. Oğluna doğum yaptıktan sonra 2 ay gibi kısa bir sürede 10 kilo vererek 34 bedene düşen Ataizi, o dönemden beri içerisinde maydanoz, kiraz sapı, mısır püskülü, defne ve enginar yaprağı, rezene ile zerdeçal olan bitki çaylarını tüketerek toksinlerinden arınıp fazlalıklarından kurtuluyor...
ATAİZİ BODRUM'U SALLADI!
Ünlü oyuncu, arkadaşlarıyla denize giren oğlundan gözünü bir an bile ayırmadı.
DOĞAN SAVAŞ
HANDE'NİN FORM SIRRI
Ünlü oyuncunun herkesi kendine hayran bırakan bu görüntüsüne tükettiği form çayları da katkı sağlıyor. Oğluna doğum yaptıktan sonra 2 ay gibi kısa bir sürede 10 kilo vererek 34 bedene düşen Ataizi, o dönemden beri içerisinde maydanoz, kiraz sapı, mısır püskülü, defne ve enginar yaprağı, rezene ile zerdeçal olan bitki çaylarını tüketerek toksinlerinden arınıp fazlalıklarından kurtuluyor...
ATAİZİ BODRUM'U SALLADI!
Ünlü oyuncu, arkadaşlarıyla denize giren oğlundan gözünü bir an bile ayırmadı.
DOĞAN SAVAŞ
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