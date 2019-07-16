Geçtiğimiz aylarda boşanmanın eşiğinden dönen Sinan Akçıl ile eşi Burcu Kıratlı, şu sıralar ikinci baharını yaşıyor. Önceki gün Bebek'te görüntülenen ikili, mutluluklarıyla imrendirdi.
AYDIN HAMZA
Geçtiğimiz aylarda boşanmanın eşiğinden dönen Sinan Akçıl ile eşi Burcu Kıratlı, şu sıralar ikinci baharını yaşıyor. Önceki gün Bebek'te görüntülenen ikili, mutluluklarıyla imrendirdi.
AYDIN HAMZA
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