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  • 16.07.2019
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ile eşi ikinci baharını yaşıyor

Aralık 2018’de Amsterdam’da evlenen çift, kötü günleri geride bıraktı.

İkinci bahar

Geçtiğimiz aylarda boşanmanın eşiğinden dönen Sinan Akçıl ile eşi Burcu Kıratlı, şu sıralar ikinci baharını yaşıyor. Önceki gün Bebek'te görüntülenen ikili, mutluluklarıyla imrendirdi.

AYDIN HAMZA

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