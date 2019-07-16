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  • 16.07.2019
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'dan 'a havalı dönüş! Özel jet kiraladı...

Eski manken , dün ’dan ’a tarifeli uçak yerine 9 bin dolara kiraladığı özel jetle geldi. Deniz Akkaya, bindiği özel jetten de bol bol paylaşım yaptı.

Jet Deniz
Deniz Akkaya, lüksün zirvesine çıktı. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'a giden Akkaya, dün dönüş yolundaydı. 42 yaşındaki sunucu, tarifeli uçak yerine özel jeti tercih etti.



Bodrum'dan 9 yaşındaki kızı Ayşe ile dönen Akkaya, 9 bin dolara (yaklaşık 51 bin lira) özel jet kiraladı. Eski manken, özel jetteki paylaşımlarıyla da havasını attı.

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