Deniz Akkaya, lüksün zirvesine çıktı. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'a giden Akkaya, dün dönüş yolundaydı. 42 yaşındaki sunucu, tarifeli uçak yerine özel jeti tercih etti.
Bodrum'dan 9 yaşındaki kızı Ayşe ile dönen Akkaya, 9 bin dolara (yaklaşık 51 bin lira) özel jet kiraladı. Eski manken, özel jetteki paylaşımlarıyla da havasını attı.
Bodrum'dan 9 yaşındaki kızı Ayşe ile dönen Akkaya, 9 bin dolara (yaklaşık 51 bin lira) özel jet kiraladı. Eski manken, özel jetteki paylaşımlarıyla da havasını attı.
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