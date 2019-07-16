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  • 16.07.2019
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'de mekanlar arası 'şikayet' yarışı! 'dan rant çıkışı...

Bu sezon ’de bir mekan açan , ‘Komşu mekanlar beni sürekli şikayet ediyor’ diye yeni bir tartışma başlattı. Çapa, "Kimseden korkmuyorum, sonuna kadar da Çeşme'de mekanımla varım" dedi.

Rekabet 'Çeşme'si

BU sezon Çeşme'deki ses denetimlerinin artması, hem vatandaşı hem de işletmecileri ikiye böldü. Kimileri gece yarısında müziğin kesilmesinden rahatsız olurken bazıları ise "Bırakın hem insanlar eğlensin hem de esnaf kazansın" dedi. Konuyla ilgili en çarpıcı açıklamalar ise işletmeci İzzet Çapa'dan geldi.

ÇAPA, "Birileri burada olmamızdan rahatsız" diyerek komşu mekanların kendisini şikayet ettiğini söyledi. Çapa, ses denetimlerinin arkasında rekabetten kaynaklı şikayetlerin olduğunu iddia etti. Alaçatı'daki bazı işletmeciler de benzer durumu kendilerinin de yaşadıklarını açıkladı.

BİRİLERİNİN RANTINA MI DOKUNDUK?
Çapa, "Kimseden korkmuyorum, sonuna kadar da 'de mekanımla varım" dedi.

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