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  • 14.07.2019
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Reymen, yeni şarkısı 'Ela' ile rekorunu kırdı

Reynmen ismiyle tanınan fenomeni r , yeni şarkısı Ela ile sosyal medyayı salladı. Parça, 10 dakikada 400 bin, 1 saatte 3 milyon ve 24 saatten kısa sürede 15 milyondan fazla izlenerek YouTube rekorunu kırdı...

Rekortmen!

Reynmen ismiyle tanınan fenomeni r , yeni şarkısı Ela ile YouTube rekoru kırdı. Derdim Olsun şarkısıyla gündemi uzun süre meşgul eden Reynmen'in yeni şarkısı Ela da ilk 10 dakikada 400 bin, 1 saatte 3 milyon ve 24 saatten kısa sürede 15 milyondan fazla izlenerek YouTube rekorunu kırdı. Yeni klibi yayına girmeden önce iddialı bir açıklama yapan Reynmen, "Eğer ilk gün 15 milyon izlenmezse Instagram'ı kapatırım" ifadesini kullanmıştı. Öte yandan şarkının tıklanma oranı sosyal medyada da şaşkınlık yarattı. Sanatçı , izlenme oranının suni olduğunu işaret ederek şu yorumu yaptı: Düşünsenize dinlemeden beğeniliyorsunuz, piyasa o kadar elinizde. Reynmen de Karaca'nın eleştirisinden sonra şu paylaşımı yaptı: Cahil olmak ne güzel şey ahaahahha, her şeyi biliyorsunuz. Hayır üzülüyorum, inanmış bir de bu söylediğine. Baya İngilizcesini yazıp inandırmış, yazık günah ya Allah'ım esirgesin...

ZİRVEYE OTURDU
Reynmen, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda dünya müzik listesinde 1 numaraya çıktığını açıkladı: Arkadaşlar dünya müzik listesinde bir numaraya oturan ilk Türk benmiymişim yaa!



"1 NUMARA BENİM" DEDİ
Güzel şarkıcı , Reynmen'e gönderme yaptı. Twitter hesabından takipçisinin şu yorumunu paylaştı: Aleyna Tilki, Youtube dünya listesinde 1'inci sıraya giren ilk Türk şarkıcımızdır.

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