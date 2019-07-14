Reynmen ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni YouTuber Yusuf Aktaş, yeni şarkısı Ela ile YouTube rekoru kırdı. Derdim Olsun şarkısıyla gündemi uzun süre meşgul eden Reynmen'in yeni şarkısı Ela da ilk 10 dakikada 400 bin, 1 saatte 3 milyon ve 24 saatten kısa sürede 15 milyondan fazla izlenerek YouTube Türkiye rekorunu kırdı. Yeni klibi yayına girmeden önce iddialı bir açıklama yapan Reynmen, "Eğer ilk gün 15 milyon izlenmezse Instagram'ı kapatırım" ifadesini kullanmıştı. Öte yandan şarkının tıklanma oranı sosyal medyada da şaşkınlık yarattı. Sanatçı Işın Karaca, izlenme oranının suni olduğunu işaret ederek şu yorumu yaptı: Düşünsenize dinlemeden beğeniliyorsunuz, piyasa o kadar elinizde. Reynmen de Karaca'nın eleştirisinden sonra şu paylaşımı yaptı: Cahil olmak ne güzel şey ahaahahha, her şeyi biliyorsunuz. Hayır üzülüyorum, inanmış bir de bu söylediğine. Baya İngilizcesini yazıp inandırmış, yazık günah ya Allah'ım esirgesin...

ZİRVEYE OTURDU

Reynmen, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda dünya müzik listesinde 1 numaraya çıktığını açıkladı: Arkadaşlar dünya müzik listesinde bir numaraya oturan ilk Türk benmiymişim yaa!







"1 NUMARA BENİM" DEDİ

Güzel şarkıcı Aleyna Tilki, Reynmen'e gönderme yaptı. Twitter hesabından takipçisinin şu yorumunu paylaştı: Aleyna Tilki, Youtube dünya listesinde 1'inci sıraya giren ilk Türk şarkıcımızdır.

