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  • 13.07.2019
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, eski eşiyle moral buldu

Eski eşe sığındı
Geçtiğimiz gün uzun süre birlikte olduğu Seda Sevin'den ayrılan Kaya Çilingiroğlu, eski eşiyle moral buldu. Ünlü spor yorumcusu, önceki gün 'la Türkbükü Lütfü Baba'nın Yeri'ndeydi.

Keyifli halleriyle dikkat çeken ikili, adeta yeniden bir araya geleceklerinin sinyalini verir gibiydi. 2009-2014 arasında evli kalan ikilinin bir oğlu var.



Çilingiroğlu, kendisinden 17 yaş küçük Sevin'le kısa süre önce ayrıldı.

​DOĞAN SAVAŞ

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