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  • 11.07.2019
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'un köpeği ölünce tatilini yarıda kesti

, 11 milyon euro’luk ‘Va Bene’ adlı yatıyla Kuşadası’na demirledi. Ancak ’deki evinden acı bir haber geldi. Köpeğinin öldüğünü öğrenen sanatçı, özel uçağına binip ülkesine gitti.

Yatla geldi uçakla gitti

ÜNLÜ İngiliz şarkıcı ve besteci Eric Clapton, önceki gün Aydın'a geldi. Akdeniz ve Ege'nin cennet koylarını 11 milyon euro'luk 'Va Bene' adlı yatıyla gezen, 6 dalda Grammy ödüllü sanatçı, Kuşadası'na demirledi.

Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi turistik noktaları gezdi. Dostlarıyla gittiği restoranlarda da Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini keşfetti. Ancak dün 'den acı bir telefon geldi. Evladı gibi baktığı köpeğinin öldüğünü öğrendi. Tatil programını iptal etti.

Dün öğle saatlerinde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen özel uçağına binip, İngiltere'ye gitti.

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