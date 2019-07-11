SON yıllarda Ege ve çevresindeki koylarda günlük tekne turları kadar lüks yatlarında tatil yapınların sayısında da büyük artış oldu. Turizmin denize taşınmasıyla uyanık girişimciler de kolları sıvadı. Eskiden teknelere sadece zodyak botlarla dondurma servisi olurken artık bu sektör, daha ileri boyutlara taşındı. Ailesiyle Bozburun ve etrafını gezen sosyetik Derin Mermerci, lüks yatların yanına yanaşan yüzer manavı görünce şoke oldu. Sosyetik güzel, hemen minik tekneye girerek elleriyle manav alışverişi yaptı. Bodrum, Göcek ve Marmaris'in koylarında teknelere sebze ile meyvenin yanı sıra gözlemeden lahmacuna, ev yemeklerinden pişmiş balığa, içeceklerden kişisel eşyalara kadar her türlü ürün Egeli esnaf tarafından teknelerle ulaştırılıyor...

DERİN'İN MOBiL MANAVI

Şimdilerde ailesiyle Bozburun ve etrafındaki koyları lüks yatıyla gezen Derin Mermerci de önceki gün yüzen manavdan alışveriş yaptı.

YATLARA GÖZLEME SERVİSİ

Egeli kadınlar, elleriyle yaptıkları gözlemeleri yatlara minik sandallarıyla götürüp satıyor.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM