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  • 11.07.2019
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'de sosyetiklere hizmet veriyor

’nin koyları teknelerle dolup taşınca, girişimciler kolları sıvadı. ler, gözlemeciler ve dondurmacılar hem vatandaşa hem de sosyetiklere hizmet veriyor

Ege’de lüks hizmet

SON yıllarda Ege ve çevresindeki koylarda günlük tekne turları kadar larında tatil yapınların sayısında da büyük artış oldu. Turizmin denize taşınmasıyla uyanık girişimciler de kolları sıvadı. Eskiden teknelere sadece zodyak botlarla dondurma servisi olurken artık bu sektör, daha ileri boyutlara taşındı. Ailesiyle Bozburun ve etrafını gezen sosyetik Derin Mermerci, lüks yatların yanına yanaşan yüzer manavı görünce şoke oldu. Sosyetik güzel, hemen minik tekneye girerek elleriyle manav alışverişi yaptı. Bodrum, Göcek ve Marmaris'in koylarında teknelere sebze ile meyvenin yanı sıra gözlemeden lahmacuna, ev yemeklerinden pişmiş balığa, içeceklerden kişisel eşyalara kadar her türlü ürün li esnaf tarafından teknelerle ulaştırılıyor...

DERİN'İN MOBiL MANAVI
Şimdilerde ailesiyle Bozburun ve etrafındaki koyları lüks yatıyla gezen de önceki gün dan alışveriş yaptı.

YATLARA GÖZLEME SERVİSİ
Egeli kadınlar, elleriyle yaptıkları gözlemeleri yatlara minik sandallarıyla götürüp satıyor.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM

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