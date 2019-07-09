Türk işi şıklık!

Amerikalı sinema yıldızı Eva Longoria, manken ve tasarımcı Melissa Odabash'ın bikinisini giydi. Türk modacı da Instagram hesabından güzel oyuncuya teşekkür etti.
Taylandlı ünlü oyuncu ve manken Sririta Jensen, 3 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşen Zuhair Murad Couture defilesine Raisa Vanessa tasarımıyla katıldı. Jensen, şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı.
Kolombiyalı güzel oyuncu Sofia Vergara, 'Begüm Khan' markasının yaratıcısı Begüm Kıroğlu'nun çantasını satın aldı. 46 yaşındaki başarılı aktör, şık çantasıyla bir etkinliğe katıldı. Hollanda Kraliçesi Maxima da geçtiğimiz şubat aynı çantayı koleksiyonuna katmıştı...
Taylandlı ünlü oyuncu ve manken Sririta Jensen, 3 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşen Zuhair Murad Couture defilesine Raisa Vanessa tasarımıyla katıldı. Jensen, şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı.
Kolombiyalı güzel oyuncu Sofia Vergara, 'Begüm Khan' markasının yaratıcısı Begüm Kıroğlu'nun çantasını satın aldı. 46 yaşındaki başarılı aktör, şık çantasıyla bir etkinliğe katıldı. Hollanda Kraliçesi Maxima da geçtiğimiz şubat aynı çantayı koleksiyonuna katmıştı...
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