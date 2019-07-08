Ticaret Mola’sı (Kuytu köşe)

senetanışıp sevgili olanile işletmeci sevgilisiaşklarını ticarete de taşıdı.açan Mola Ve Aksakallı, şimdilerde mekanlarında misafirlerini ağırlıyor...İlk olarakgittiği mekan çokçakonuşulurken yeni olmasına rağmenoyuncuların buluşma noktası olmuş. Yakınçevreleri tarafından çokça yakıştırılanEzgi Mola ve Mustafa Aksakallı, aşklarınıböylelikle ticarete de taşımış oldu. Eğerikili bu işte başarılı olursa,açacaklarmış.