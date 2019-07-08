Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 08.07.2019
  • Gazete

Ticaret Mola’sı (Kuytu köşe)

Geçtiğimiz sene Çeşme'de tanışıp sevgili olan ile işletmeci sevgilisi , aşklarını ticarete de taşıdı. Çeşme'de Boop Alaçatı Kokteyl Bar açan , şimdilerde mekanlarında misafirlerini ağırlıyor...

Ticaret Mola’sı



Geçtiğimiz sene Çeşme'de tanışıp sevgili olan Ezgi Mola ile işletmeci sevgilisi Mustafa Aksallı, aşklarını ticarete de taşıdı. Çeşme'de Boop Alaçatı Kokteyl Bar açan Mola Ve Aksakallı, şimdilerde mekanlarında misafirlerini ağırlıyor...
İlk olarak Serenay Sarıkaya ve Enis Arıkan'ın gittiği mekan çokça konuşulurken yeni olmasına rağmen oyuncuların buluşma noktası olmuş. Yakın çevreleri tarafından çokça yakıştırılan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, aşklarını böylelikle ticarete de taşımış oldu. Eğer ikili bu işte başarılı olursa, İstanbul'a da ikinci mekanlarını açacaklarmış.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriTicaret Mola’sı (Kuytu köşe)
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri