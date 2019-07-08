Ticaret Mola’sı (Kuytu köşe)

Geçtiğimiz sene Çeşme'de tanışıp sevgili olan Ezgi Mola ile işletmeci sevgilisi Mustafa Aksallı, aşklarını ticarete de taşıdı. Çeşme'de Boop Alaçatı Kokteyl Bar açan Mola Ve Aksakallı, şimdilerde mekanlarında misafirlerini ağırlıyor...
İlk olarak Serenay Sarıkaya ve Enis Arıkan'ın gittiği mekan çokça konuşulurken yeni olmasına rağmen oyuncuların buluşma noktası olmuş. Yakın çevreleri tarafından çokça yakıştırılan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, aşklarını böylelikle ticarete de taşımış oldu. Eğer ikili bu işte başarılı olursa, İstanbul'a da ikinci mekanlarını açacaklarmış.
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