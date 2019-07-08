Şu sıralar eşi Ozan Baran'la Bodrum'da tatil yapan Süreyya Yalçın, bronzlukta sınırları aştı. Sosyetik ikoncan, solaryumun ardından Bodrum güneşinde yanınca kavruldu. Bunun üzerine Yalçın, sosyal medyada espri malzemesi oldu.
Binnur Kaya'nın canlandırdığı Şahika Koçarslanlı karakteri TV tarihine damga vurmuştu.
HAVASI SÖNDÜ...
Aşırı bronzluğuyla eleştiri yağmuruna tutulan Süreyya Yalçın, rüküş tarzıyla da 'Avrupa Yakası' dizisindeki 'Şahika Koçarslanlı' karakterine benzetildi. Kapkara teniyle sosyal medyaya damga vuran ikoncanın bu hali de "Süreyya'nın yüzünde tüp patlamış" dedirtti.
SÜREYYA KARAMİZAH KONUSU!
"SÜREYYA Yalçın, Şahika Koçarslanlı'dan rol çalmış.
"ALLAH kimseye böyle kötü görünecek kadar para vermesin."
"MEĞER Süreyya, Cennet Mahallesi'ndeki Ferhat'ın dublörüymüş."
"SÜREYYA'NIN deri değiştirme vakti gelmiş."
Binnur Kaya'nın canlandırdığı Şahika Koçarslanlı karakteri TV tarihine damga vurmuştu.
HAVASI SÖNDÜ...
Aşırı bronzluğuyla eleştiri yağmuruna tutulan Süreyya Yalçın, rüküş tarzıyla da 'Avrupa Yakası' dizisindeki 'Şahika Koçarslanlı' karakterine benzetildi. Kapkara teniyle sosyal medyaya damga vuran ikoncanın bu hali de "Süreyya'nın yüzünde tüp patlamış" dedirtti.
SÜREYYA KARAMİZAH KONUSU!
"SÜREYYA Yalçın, Şahika Koçarslanlı'dan rol çalmış.
"ALLAH kimseye böyle kötü görünecek kadar para vermesin."
"MEĞER Süreyya, Cennet Mahallesi'ndeki Ferhat'ın dublörüymüş."
"SÜREYYA'NIN deri değiştirme vakti gelmiş."
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