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, Arapça konuşan terörist rolünü reddetti, müslümanlar’a olan saygısını dünyaya gösterdi

yeni Bond filminde Arapça konuşan terörist rolünü reddetti. Müslümanlar’a olan saygısını dünyaya gösterdi. 38 yaşındaki oyuncunun performansı merakla bekleniyor.

Rol model!
2018 yapımı 'nin hayatının anlatıldığı "Bohemian Rhapsody" filminde Mercury'e hayat veren , gösterdiği performans ile 91. Oscar ödüllerinde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü aldı. asıllı ABD'li oyuncu bu başarısından sonra Bond filminin kadrosuna alındı. Filmde kötü adamı canlandırmaya başladı. "Çok farklı bir terörist ve büyük bir karakter tehlikeli yeni teknolojiyle donanmış gizemli kötü bir adam" ifadelerini kullandı. Malek rolü şu şartla kabul ettiğini açıkladı: "Karakter Arapça konuşan veya işlediği suçlara dini gerekçeler gösteren bir terörist olmayacak."



007'NİN KÖTÜ ADAMI OLACAK
38 yaşındaki oyuncunun performansı merakla bekleniyor.

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