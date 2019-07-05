2018 yapımı Freddie Mercury'nin hayatının anlatıldığı "Bohemian Rhapsody" filminde Mercury'e hayat veren Rami Malek, gösterdiği performans ile 91. Oscar ödüllerinde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü aldı. Mısır asıllı ABD'li oyuncu bu başarısından sonra Bond filminin kadrosuna alındı. Filmde kötü adamı canlandırmaya başladı. "Çok farklı bir terörist ve büyük bir karakter tehlikeli yeni teknolojiyle donanmış gizemli kötü bir adam" ifadelerini kullandı. Malek rolü şu şartla kabul ettiğini açıkladı: "Karakter Arapça konuşan veya işlediği suçlara dini gerekçeler gösteren bir terörist olmayacak."
007'NİN KÖTÜ ADAMI OLACAK
38 yaşındaki oyuncunun performansı merakla bekleniyor.
007'NİN KÖTÜ ADAMI OLACAK
38 yaşındaki oyuncunun performansı merakla bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.