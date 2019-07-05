Boşanma aşamasındaki Yağmur Sarnıç yüzünden zor günler geçiren Emre Aşık, önceki gün soluğu Çınarcık'ta aldı. Kızı ve oğluyla denize giren eski futbolcu, çocuklarıyla eğlenceli anlar yaşadı.
Aşık, renkli anlarını da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Eski Milli futbolcunun kızı ve oğluyla arasındaki bağı gören tatilciler ise "Emre, çocuklarına aşık" demekten kendini alamadı.
Aşık, renkli anlarını da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Eski Milli futbolcunun kızı ve oğluyla arasındaki bağı gören tatilciler ise "Emre, çocuklarına aşık" demekten kendini alamadı.
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