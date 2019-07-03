Eski milli futbolcu Emre Aşık, geçen hafta boşanmak üzere olduğu 6 yıllık eşi Yağmur Sarnıç'a, üç çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açtı. Şikayet üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Aşık'ın gösterdiği darp fotoğrafları da delil sayıldı. Bunun üzerine; pedagog ve polis ekipleri önceki gün çocukları almak için Yağmur Sarnıç'ın kapısına dayandı. Aşık, çocuklarını vermemek için uzun süre uğraşsa da başarılı olamadı. Ekipler, görevleri gereği çocukları anneden alıp, hemen dışarıda bekleyen baba Emre Aşık'a ulaştırdı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı...
Yağmur Sarnıç, çocuklarını vermemek için dakikalarca uğraştı.
Ancak gözyaşları ve yardım çığlıkları bir işe yaramadı.
BABA SEVİNÇ!
Mahkeme kararını sevinçle karşılayan Emre Aşık, çocuklarıyla tatile çıktı...
Çocuklarına kavuşan Emre Aşık, büyük mutluluk yaşadı! Aşık, üç evladını da arabaya alınca hemen gaza basıp Sarnıç'ın evinden uzaklaştı. Daha sonra uçağa atlayıp, evlatlarıyla birlikte tatile çıktı. Tatil karelerini de sosyal medyadan "Hasret bitti" notuyla paylaşıp, Yağmur Sarnıç'a gönderme yaptı. Aşık, bir süre önce kendisine ihanet eden Sarnıç'a boşanma ve zina davası açmıştı...
"HASRET BİTTİ"
Yaşanan olaydan olumsuz etkilenen çocuklar, tatilde eğlenmeye çalışıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.