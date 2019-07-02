Türkiye'nin ve Avrupa'nın en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Bodrum, dünyaca ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor... Avrupa'da Akdeniz kıyısında yer alan bir şehir devleti olan Monako'nun Prensi 2'nci Albert Grimaldi de tatil için Türkiye'yi tercih etti. 61 yaşındaki Prens, dün güzel eşi Charlene Lynette Wittstock ile uçağa bindi.
Ege'nin incisi Bodrum'a geldi. Milas- Bodrum Havalimanı'ndaki güvenlik önlemleri ise en üst seviyedeydi. Çiftin yanlarında tam 20 bavul eşya getirdiği öğrenildi.
KATI KAPATTILAR
Ayrıca ikiliye yedi koruma eşlik etti. Çocukları Gabriella ve Carlades'i de yanlarında getiren çiftin, lüks bir otelin kral dairesinin bulunduğu katı kapattığı öğrenildi. Otel yönetimi de 10 personelini çift için özel olarak görevlendirdi. Prens ve prensesin Bodrum'da bir hafta kalacağı ve Ege'de mavi tur yapacağı tahmin ediliyor...
ŞATOYA KULAÇ ATMIŞTI
Zengin Prens, 2011 yılında eski yüzme şampiyonu Charlene Wittstock ile dünyaevine girmişti.
TAKVİM ÖZEL - DOĞAN SAVAŞ
Ege'nin incisi Bodrum'a geldi. Milas- Bodrum Havalimanı'ndaki güvenlik önlemleri ise en üst seviyedeydi. Çiftin yanlarında tam 20 bavul eşya getirdiği öğrenildi.
KATI KAPATTILAR
Ayrıca ikiliye yedi koruma eşlik etti. Çocukları Gabriella ve Carlades'i de yanlarında getiren çiftin, lüks bir otelin kral dairesinin bulunduğu katı kapattığı öğrenildi. Otel yönetimi de 10 personelini çift için özel olarak görevlendirdi. Prens ve prensesin Bodrum'da bir hafta kalacağı ve Ege'de mavi tur yapacağı tahmin ediliyor...
ŞATOYA KULAÇ ATMIŞTI
Zengin Prens, 2011 yılında eski yüzme şampiyonu Charlene Wittstock ile dünyaevine girmişti.
TAKVİM ÖZEL - DOĞAN SAVAŞ
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