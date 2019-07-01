Ünlü popçu Hadise, annesi Gülnihal Açıkgöz'ün Temmuz 2018'de intihar girişiminde bulunmasıyla yıkılmıştı. Geçen yıl bu elim olayla zor zamanlar yaşayan şarkıcı, bu yaz ise annesi için kesenin ağzını açtı. Olay sonrası annesini Belçika'daki bir klinikte tedavi ettiren Hadise, geçtiğimiz gün de ailesiyle İtalya tatiline çıktı. Annesinin mutlu olması için hiçbir detayı atlamayan popçu, kız kardeşi Derya Açıkgöz'ün de katıldığı tatilin tüm masraflarını kendi karşıladı.
YILDIZLARIN TERCİHİ
Başarılı şarkıcı, konaklamak için Como Gölü kıyısındaki geceliği 5 bin dolarlık (yaklaşık 30 bin lira) tarihi Villa D'este otelini tercih etti. Açıkgöz Ailesi; Madonna, Mel Gibson ve George Clooney gibi Hollywood yıldızlarının da tercihi olan tarihi otelde keyif çattı. Dün de Hadise, 1500'lü yıllarda inşa edilen ve 1873'te hizmete açılan otelden çıkıp ailesiyle tekne turu yaptı. Bonkörlüğünü konuşturan şarkıcı, günlük kirası 2 bin 500 euro (16 bin 500 lira) olan tekneyle Como Gölü'nde annesini gezdirdi.
KESENİN AĞZINI AÇTI
Annesi için hiç bir masraftan kaçınmayan popçu, tatilde ailesine para harcatmadı. Hadise, geçmişteki hataları telafi etti.
ÖZEL TEKNE TUTTU
Hadise, özel olarak tuttuğu tekneden bu kareyi paylaştı.
YILDIZLARIN TERCİHİ
Başarılı şarkıcı, konaklamak için Como Gölü kıyısındaki geceliği 5 bin dolarlık (yaklaşık 30 bin lira) tarihi Villa D'este otelini tercih etti. Açıkgöz Ailesi; Madonna, Mel Gibson ve George Clooney gibi Hollywood yıldızlarının da tercihi olan tarihi otelde keyif çattı. Dün de Hadise, 1500'lü yıllarda inşa edilen ve 1873'te hizmete açılan otelden çıkıp ailesiyle tekne turu yaptı. Bonkörlüğünü konuşturan şarkıcı, günlük kirası 2 bin 500 euro (16 bin 500 lira) olan tekneyle Como Gölü'nde annesini gezdirdi.
KESENİN AĞZINI AÇTI
Annesi için hiç bir masraftan kaçınmayan popçu, tatilde ailesine para harcatmadı. Hadise, geçmişteki hataları telafi etti.
ÖZEL TEKNE TUTTU
Hadise, özel olarak tuttuğu tekneden bu kareyi paylaştı.
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