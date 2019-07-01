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  • 01.07.2019
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Münih’te para saçtı

Önceki gün konser için Almanya'ya giden , sahne sonrası boş durmadı. Ünlü popçu, Münih'teki konseri sonrası kendini lüks mağazalara attı.

Münih’te para saçtı
Önceki gün konser için Almanya'ya giden Demet Akalın, sahne sonrası boş durmadı. Ünlü popçu, Münih'teki konseri sonrası kendini lüks mağazalara attı.



Lüks markalara düşkünlüğüyle bilinen Akalın, girdiği Gucci mağazasında para saçtı. Ünlü popçu bir saatte yaklaşık 7 bin euro (46 bin lira) harcadı.

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