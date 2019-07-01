Önceki gün konser için Almanya'ya giden Demet Akalın, sahne sonrası boş durmadı. Ünlü popçu, Münih'teki konseri sonrası kendini lüks mağazalara attı.
Lüks markalara düşkünlüğüyle bilinen Akalın, girdiği Gucci mağazasında para saçtı. Ünlü popçu bir saatte yaklaşık 7 bin euro (46 bin lira) harcadı.
Lüks markalara düşkünlüğüyle bilinen Akalın, girdiği Gucci mağazasında para saçtı. Ünlü popçu bir saatte yaklaşık 7 bin euro (46 bin lira) harcadı.
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