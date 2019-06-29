Başrollerini Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska ve Elizabeth Banks'in paylaştığı 'Charlie'nin Melekleri 3' filminin fragmanı önceki gün yayınlandı. Yaklaşık 3 dakika süren videoda Türkiye'de çekilen sahneler de kullanıldı. İstanbul'daki çekimler; Kapalıçarşı ve tarihi Veliefendi Hipodrumu'nda yapılmıştı. Megakentte çekilen görüntülerin önce film afişinde, şimdi de fragmanda kullanılması Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağladı. Banks daha önce yaptığı açıklamada, "İstanbul çok özel bir yer" ifadesini kullanmıştı.
- Saklambaç
- 29.06.2019
- Gazete
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