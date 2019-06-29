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  • 29.06.2019
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’nin Melekleri 3 filminin fragmanı yayınlandı! 'da çekilen sahnelere de yer verildi

Başrollerini , , ve 'in paylaştığı ''nin Melekleri 3' filminin fragmanı fragmanı yayınlandı. Videoda ’da çekilen sahneler de kullanıldı.

Türkiye’nin melekleri
Başrollerini , , ve 'in paylaştığı ''nin Melekleri 3' filminin fragmanı önceki gün yayınlandı. Yaklaşık 3 dakika süren videoda 'de çekilen sahneler de kullanıldı. 'daki çekimler; Kapalıçarşı ve tarihi Veliefendi Hipodrumu'nda yapılmıştı. Megakentte çekilen görüntülerin önce film afişinde, şimdi de fragmanda kullanılması Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağladı. Banks daha önce yaptığı açıklamada, "İstanbul çok özel bir yer" ifadesini kullanmıştı.

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