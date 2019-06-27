Geçen yılın sürpriz aşıkları Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili ile Ece Yosmaoğlu'nun 7 aylık ilişkisi geçtiğimiz günlerde son bulmuştu. Önceki gün Ece Hanım'dan imalı paylaşım geldi.
Yosmaoğlu, Instagram'da şu sözleri paylaştı: "Hem sen sustun diye gözlerin de susmuyor ki / Sen sustun diye erguvanlar sessiz açmıyor." Ayrılık sonrası sessizliğini koruyan genç kadının, bu manidar paylaşımı yapması "Hedefte Serdar Bilgili var" dedirtti.
Ozan Doğulu'dan Haziran 2018'de boşanan Ece Hanım, 5 ay sonra gönlünü Bilgili'ye kaptırmıştı.
Yosmaoğlu, Instagram'da şu sözleri paylaştı: "Hem sen sustun diye gözlerin de susmuyor ki / Sen sustun diye erguvanlar sessiz açmıyor." Ayrılık sonrası sessizliğini koruyan genç kadının, bu manidar paylaşımı yapması "Hedefte Serdar Bilgili var" dedirtti.
Ozan Doğulu'dan Haziran 2018'de boşanan Ece Hanım, 5 ay sonra gönlünü Bilgili'ye kaptırmıştı.
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