Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 27.06.2019
  • Gazete

'ndan imalı paylaşım! "Hedefte var"

ile 'nun 7 aylık ilişkisi geçtiğimiz günlerde son bulmuştu. Önceki gün 'dan imalı bir paylaşım geldi. Yosmaoğlu, hesabından "Hem sen sustun diye gözlerin de susmuyor ki / Sen sustun diye erguvanlar sessiz açmıyor." paylaşımını yaptı. Ece Hanım'ın, bu manidar paylaşımı yapması " Bilgili var" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Bilm'Ece!'
Geçen yılın sürpriz aşıkları 'ın eski başkanı Serdar Bilgili ile Ece Yosmaoğlu'nun 7 aylık ilişkisi geçtiğimiz günlerde son bulmuştu. Önceki gün 'dan imalı paylaşım geldi.



Yosmaoğlu, 'da şu sözleri paylaştı: "Hem sen sustun diye gözlerin de susmuyor ki / Sen sustun diye erguvanlar sessiz açmıyor." Ayrılık sonrası sessizliğini koruyan genç kadının, bu manidar paylaşımı yapması "Hedefte var" dedirtti.



'dan Haziran 2018'de boşanan Ece Hanım, 5 ay sonra gönlünü Bilgili'ye kaptırmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEce Yosmaoğlu'ndan imalı paylaşım! "Hedefte Serdar Bilgili var"
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri