Eşi Cenk Küpeli'nin ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edilen Demet Şener'e bir darbe de eski eşi İbrahim Kutluay'dan geldi. Şener, kendisinden 8 yaş küçük Küpeli ile iki buçuk aylık aşkını 21 Haziran'da nikah masasına taşımıştı. Nikahta Küpeli Ailesi'nin tek bir ferdi bile yoktu. İddiaya göre 42 yaşındaki iki çocuklu Şener'i istemeyen anne Küpeli, sinir krizi geçirdi. Cenk Küpeli, önceki gün "Demet, ailemle tanışmadı; ama sorun yok" açıklaması yapsa da inandırıcı bulunmadı.
BİR DEMET KRİZ!
Dün ise Şener'in 11 yıllık evliliğini Mart'ta bitirdiği Kutluay cephesinden yeni bir iddia patlak verdi. 2. Sayfa programının iddiasına göre Kutluay, Cenk Küpeli'nin basketbol yorumcusu babası Avni Küpeli ile nikahtan önce iletişime geçti.
Kutluay'ın dostu Küpeli'ye "Ben yandım, oğlun yanmasın" dediği öne sürüldü.
Jet hızıyla nikah masasına oturan ikilinin evliliğine Küpeli Ailesi'nden veto geldiği konuşuluyor.
Eski basketbolcu ise şu sıralar sosyetik sevgilisi Edwina Sponza ile Bodrum'da aşk tazeliyor.
BİR DEMET KRİZ!
Dün ise Şener'in 11 yıllık evliliğini Mart'ta bitirdiği Kutluay cephesinden yeni bir iddia patlak verdi. 2. Sayfa programının iddiasına göre Kutluay, Cenk Küpeli'nin basketbol yorumcusu babası Avni Küpeli ile nikahtan önce iletişime geçti.
Kutluay'ın dostu Küpeli'ye "Ben yandım, oğlun yanmasın" dediği öne sürüldü.
Jet hızıyla nikah masasına oturan ikilinin evliliğine Küpeli Ailesi'nden veto geldiği konuşuluyor.
Eski basketbolcu ise şu sıralar sosyetik sevgilisi Edwina Sponza ile Bodrum'da aşk tazeliyor.
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