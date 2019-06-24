Geçtiğimiz ay Bodrum'da Maça Kızı'na ait sürat motoru gazetecilerin bulunduğu tekneye çarparak üç meslektaşımı ve teknenin kaptanını ölümle burun buruna getirmişti. Maça Kızı'na ait teknenin kaptanı tutuklanırken, her sene olduğu gibi burayla ilgili şikayetin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz gün katıldığım bir davette, sosyetenin çok ünlü bir ailesinin üyesi yanıma gelerek bana Maça Kızı hakkında "Artık kazıklanmaktan bıktık!" dedi! Bodrum denilince ilk akla gelen yerlerden olan Türkbükü Maça Kızı, bu sene yaz sezonuna çok talihsiz bir başlangıç yaptı. Her sene arttırdığı fahiş fiyat politikası ile gündemden düşmeyen Maça Kızı'yla ilgili bu çok ünlü ailenin oğlu şunu söyledi: Geçtiğimiz hafta Maça Kızı'nın yan tarafındaki koya, teknelerini demirlemişler.
Yakın olduğu için de Maça Kızı'ndan yemek siparişi vermişler ve 4 sandviç ile 2 pizza için tamı tamına 1800 lira ödemişler.
Fişi görünce küçük çaplı şok geçirdiğini söyleyen bu çok ünlü ailenin oğlu, domatesli peynirli sandviçin tanesine 200 lira, bir pizzaya da 500 lira ödediğini ve artık kazıklanmamak için buraya adım atmayacağını dile getirdi. Kaliteli müşterisini kaybetmeye devam eden ve eski şaşaasından uzak olan Maça Kızı sizce Maça Kazık Beach'ine dönüşmemiş mi?
Maça Kızı'nın müdavimlerinden Süreyya Yalçın, geçtiğimiz yaz mekanın fahiş fiyatlarına isyan ederek buraya gitmeme kararı almıştı.
ALİ ŞANLI DOĞUM GÜNÜ
GÜZEL oyuncu Buse Varol, 43 yaşına giren eşi Alişan'a geçtiğimiz gün sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Alişan'ın Viyana konserini fırsat bilen ve onun yokluğunda Beylerbeyi'ndeki evinin bahçesinde devasa bir parti hazırlayan Varol, eşinin çok sevdiği 100 yakın dostunu davet etti. Demet Akalın, Okan Kurt, Fatih Ürek, Çağla Şıkel, Gökhan Tepe, Murat Kurşun ve Berkay Şahin'in de katıldığı bu çok özel parti neredeyse düğün havasında geçti. Bu arada bu sürprizden Alişan'ın kesinlikle haberi yoktu. Havalimanından indiği gibi evine gelen ünlü şarkıcı, ailesini ve dostlarını görünce şok geçirdi.
100 BİN LİRA HARCADI
Nereden mi biliyorum? Çünkü ben de o davetliler arasındaydım. Bu organizasyonun masraflarının hepsini Buse Varol, kendi cebinden karşılamış. Aile dahil kimseyi karıştırmamış. Doğum gününün masraflarını Alişan'a bile söylemeyen Varol, bence bu parti için 100 bin lira üzerinde harcamıştır. Anlayacağınız Buse Varol, çıtayı bir hayli yükseltmiş.
DOSTLARIN ARASINA KARA KEDİ GİRDİ
Hercai dizisinin güzel oyuncusu Ebru Şahin ile yakın arkadaşı Burcu Binici arasına kara kedi girmiş. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, davetlere ve hatta tatillere bile birlikte çıkan dostların arası açılmış. Birbirlerini sosyal medyada takipten çıkaran Şahin ile Binici'nin arasını bazı ortak arkadaşlarının açtığını duydum.
Söylenmemiş sözleri üstüne katarak anlatan bu dedikoducular, sonunda ikilinin arasını açmayı başarmış. Şimdilerde görüşmeme kararı alan ikili, umarım o dedikoducu arkadaşlarına inat konuşup tekrardan barışırlar.
BAHÇEŞEHİR'İN KIRMIZISI
İstanbul'un parlayan yerlerinden olan Bahçeşehir'e bir bir yeni mekanlar açılıyor. Son dönemde restoranları ile dikkat çeken bu bölgede geçtiğimiz gün bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine The Kırmızı Restaurant'a gittim. Öğle saatlerinde gittiğim mekan hınca hınç doluydu. Bu kadar kalabalık olmasının sebebini ise zaman geçtikçe anladım. Güler yüzlü çalışanlarının olduğu mekanda yemeğinizi yerken piyano resitali dinleyip kendinizi Paris'te hissedebilirsiniz. Et reyonundaki ürünlerin hepsi, kendi mezbahalarından kesilip servis ediliyormuş. Siz de benim gibi özel kesim et yemek istiyorsanız buraya bir uğrayın derim…
UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE
Yakın olduğu için de Maça Kızı'ndan yemek siparişi vermişler ve 4 sandviç ile 2 pizza için tamı tamına 1800 lira ödemişler.
Fişi görünce küçük çaplı şok geçirdiğini söyleyen bu çok ünlü ailenin oğlu, domatesli peynirli sandviçin tanesine 200 lira, bir pizzaya da 500 lira ödediğini ve artık kazıklanmamak için buraya adım atmayacağını dile getirdi. Kaliteli müşterisini kaybetmeye devam eden ve eski şaşaasından uzak olan Maça Kızı sizce Maça Kazık Beach'ine dönüşmemiş mi?
Maça Kızı'nın müdavimlerinden Süreyya Yalçın, geçtiğimiz yaz mekanın fahiş fiyatlarına isyan ederek buraya gitmeme kararı almıştı.
ALİ ŞANLI DOĞUM GÜNÜ
GÜZEL oyuncu Buse Varol, 43 yaşına giren eşi Alişan'a geçtiğimiz gün sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Alişan'ın Viyana konserini fırsat bilen ve onun yokluğunda Beylerbeyi'ndeki evinin bahçesinde devasa bir parti hazırlayan Varol, eşinin çok sevdiği 100 yakın dostunu davet etti. Demet Akalın, Okan Kurt, Fatih Ürek, Çağla Şıkel, Gökhan Tepe, Murat Kurşun ve Berkay Şahin'in de katıldığı bu çok özel parti neredeyse düğün havasında geçti. Bu arada bu sürprizden Alişan'ın kesinlikle haberi yoktu. Havalimanından indiği gibi evine gelen ünlü şarkıcı, ailesini ve dostlarını görünce şok geçirdi.
100 BİN LİRA HARCADI
Nereden mi biliyorum? Çünkü ben de o davetliler arasındaydım. Bu organizasyonun masraflarının hepsini Buse Varol, kendi cebinden karşılamış. Aile dahil kimseyi karıştırmamış. Doğum gününün masraflarını Alişan'a bile söylemeyen Varol, bence bu parti için 100 bin lira üzerinde harcamıştır. Anlayacağınız Buse Varol, çıtayı bir hayli yükseltmiş.
DOSTLARIN ARASINA KARA KEDİ GİRDİ
Hercai dizisinin güzel oyuncusu Ebru Şahin ile yakın arkadaşı Burcu Binici arasına kara kedi girmiş. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, davetlere ve hatta tatillere bile birlikte çıkan dostların arası açılmış. Birbirlerini sosyal medyada takipten çıkaran Şahin ile Binici'nin arasını bazı ortak arkadaşlarının açtığını duydum.
Söylenmemiş sözleri üstüne katarak anlatan bu dedikoducular, sonunda ikilinin arasını açmayı başarmış. Şimdilerde görüşmeme kararı alan ikili, umarım o dedikoducu arkadaşlarına inat konuşup tekrardan barışırlar.
BAHÇEŞEHİR'İN KIRMIZISI
İstanbul'un parlayan yerlerinden olan Bahçeşehir'e bir bir yeni mekanlar açılıyor. Son dönemde restoranları ile dikkat çeken bu bölgede geçtiğimiz gün bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine The Kırmızı Restaurant'a gittim. Öğle saatlerinde gittiğim mekan hınca hınç doluydu. Bu kadar kalabalık olmasının sebebini ise zaman geçtikçe anladım. Güler yüzlü çalışanlarının olduğu mekanda yemeğinizi yerken piyano resitali dinleyip kendinizi Paris'te hissedebilirsiniz. Et reyonundaki ürünlerin hepsi, kendi mezbahalarından kesilip servis ediliyormuş. Siz de benim gibi özel kesim et yemek istiyorsanız buraya bir uğrayın derim…
UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE
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