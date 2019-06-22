Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, çocuklarıyla pazarda meyve sattı. Çocuklarını teknolojiden uzak tutabilmek için çeşitli yollar deneyen sanatçı, çareyi bahçeden topladıkları meyveleri pazarda oğullarıyla satmakta buldu. Çatalca Halk Pazarı'nda çocuklarıyla satış yapan Serkan Çağrı, "Öğrenmek yalnızca okuyarak olmaz. Hayatı her yönüyle yaşamak gerek. Çocuklarımıza değişik fırsatlar oluşturmalı, onların girişimci ruhlarını canlandırmalıyız" dedi.
Çağrı ve oğullarının ürünleri kısa sürede satıldı.
Çağrı ve oğullarının ürünleri kısa sürede satıldı.
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