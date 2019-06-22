Türk işadamı Kaan Günay, dünyaca ünlü ABD'li model Jessica Michel Serfaty'ye evlilik teklif etti. Günay, kısa bir süre önce Jessica'nın doğum günü için büyük bir jest yapmıştı. Aşkı ve annesini ABD'den first class ile Paris'e yollayan Günay, "O hayatımın aşkı" demişti.
Günay, önceki gün evlilik teklifinde bulunduğu Jessica'ya 20 bin dolarlık zümrüt yüzük hediye etti. Teklife "Evet" cevabını veren Jessica'nın mutluluk çığlığı attığı iddia edildi.
Günay, önceki gün evlilik teklifinde bulunduğu Jessica'ya 20 bin dolarlık zümrüt yüzük hediye etti. Teklife "Evet" cevabını veren Jessica'nın mutluluk çığlığı attığı iddia edildi.
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