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  • 22.06.2019
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İşadamı , 'li model 'ye evlilik teklif etti

İşadamı , 'li model 'ye evlilik teklif etti. Günay, kısa bir süre önce sevgilisi Jessica'nın doğum günü için büyük bir jest yapmıştı. Aşkı ve annesini ABD'den first class ile 'e yollayan Günay, "O hayatımın aşkı" ifadelerini kullanmıştı.

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Türk işadamı , dünyaca ünlü 'li model 'ye evlilik teklif etti. Günay, kısa bir süre önce Jessica'nın doğum günü için büyük bir jest yapmıştı. Aşkı ve annesini ABD'den first class ile 'e yollayan Günay, "O hayatımın aşkı" demişti.



Günay, önceki gün evlilik teklifinde bulunduğu Jessica'ya 20 bin dolarlık zümrüt yüzük hediye etti. Teklife "Evet" cevabını veren Jessica'nın mutluluk çığlığı attığı iddia edildi.

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