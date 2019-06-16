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  • 16.06.2019
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Milli sörfçü 'ın kızı sörf yaparak ağızları açıkta bıraktı

Başarılı sörfçü ile ’li eşi , bu tutkularını minik kızları ’e de aşıladı. 5 yaşındaki Selin, anne ve babası gibi sörf yaparak ağızları açıkta bıraktı…

Rüzgarın kızı
Milli sörfçü Çağla Kubat, önceki gün gurur dolu bir paylaşıma imza attı. Kubat, kendi gibi sörfçü olan ABD'li eşi Jimmy Diaz ile 5 yaşındaki kızları Selin'i rüzgar sörfü yaparken fotoğraflayıp bu anı Instagram'da şu notla paylaştı:

"Selin, bugün ilk kez kendi sörfünü yardımsız kullanarak denizlerdeki yolculuğuna başladı." Minik 'in anne ve babası gibi dalgalarla dans etmesi ise büyük takdir topladı. Kubat'ın Instagram'daki takipçileri fotoğrafın altına "Armut dibine düşer" esprisi yaptı.



Babasıyla Alaçatı'da sörf yapan minik Selin, şimdiden annesi gibi başarılı bir sporcu olacağının sinyalini verdi.

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