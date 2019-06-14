Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 14.06.2019
  • Gazete

Aşık'tan kendisine ihanet eden eşi 'a 2 TL'lik sembolik dava

Aşık, boşanmak üzere olduğu eşinin ‘ üyesi’ suçlamasına 2 TL’lik davayla isyan etti

Sembolik isyan
Kendisine ihanet eden eşi Yağmur Aşık'la boşanma aşamasında olan Emre Aşık'tan sürpriz hamle… Eski futbolcu, kendisini terör örgütü üyesi olmakla suçlayan üç çocuğunun annesi Yağmur Hanım'a 1 lirası maddi, 1 lirası da manevi olmak üzere 2 liralık sembolik tazminat davası açtı. Aşık'ın avukatı; "'ın FETÖ terör örgütü ile birlikte anılması, itibarını inanılmaz zedelemiştir." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEmre Aşık'tan kendisine ihanet eden eşi Yağmur Aşık'a 2 TL'lik sembolik dava
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri