Kendisine ihanet eden eşi Yağmur Aşık'la boşanma aşamasında olan Emre Aşık'tan sürpriz hamle… Eski futbolcu, kendisini terör örgütü FETÖ üyesi olmakla suçlayan üç çocuğunun annesi Yağmur Hanım'a 1 lirası maddi, 1 lirası da manevi olmak üzere 2 liralık sembolik tazminat davası açtı. Emre Aşık'ın avukatı; "Emre Aşık'ın FETÖ terör örgütü ile birlikte anılması, itibarını inanılmaz zedelemiştir." dedi.
- Saklambaç
- 14.06.2019
- Gazete
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