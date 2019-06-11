Bayram tatilinde Hırvatistan'da keyif çatan Tuğba Coşkun ile ablası Şeyda Coşkun önceki gün İstanbul'a döndü. Tatil boyunca istedikleri gibi yiyip içen abla-kardeş, hemen sıkı bir diyete girdi.
Coşkun, ödem atmak için de ablasının karışımlarına başvurdu. Genç kadın; yaşam koçu olan ablasının kayısı, karanfil, limon, yeşil elma, kiraz sapı, taze zencefil, tarçın ve maydanozlu detoks suyunu elinden düşürmedi.
Coşkun, ödem atmak için de ablasının karışımlarına başvurdu. Genç kadın; yaşam koçu olan ablasının kayısı, karanfil, limon, yeşil elma, kiraz sapı, taze zencefil, tarçın ve maydanozlu detoks suyunu elinden düşürmedi.
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