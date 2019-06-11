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  • 11.06.2019
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Tuğba Coşkun ile ablası 'un kilo verme telaşı

Bayram tatili bitti, Tuğba Coşkun ile ablası için kilo verme telaşı başladı. Tatilde yemeği fazla kaçıran ikili; kayısı, limon ve kiraz saplı detoks suyuyla ödem attı.

Tatil 'ödem'esi
Bayram tatilinde Hırvatistan'da keyif çatan Tuğba Coşkun ile ablası Şeyda Coşkun önceki gün 'a döndü. Tatil boyunca istedikleri gibi yiyip içen abla-kardeş, hemen sıkı bir diyete girdi.

Coşkun, ödem atmak için de ablasının karışımlarına başvurdu. Genç kadın; yaşam koçu olan ablasının kayısı, karanfil, limon, yeşil elma, kiraz sapı, taze zencefil, tarçın ve maydanozlu detoks suyunu elinden düşürmedi.

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