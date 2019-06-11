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  • 11.06.2019
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’ görünümlü beyaz kumlarla ilgili şok iddia: e yol açıyor

ve ’de lüks işletmelerin denize döktüğü ‘’ görünümlü beyaz kumlarla ilgili şok iddia: ‘Bu kumların bazı çeşitleri, e yol açabiliyor...’

Kumdan tehlike
Başta Bodrum olmak üzere Ege'deki lüks otellerin sahillerine döktükleri 'Maldivler' görünümlü kumlarla ilgili ortaya şok bir iddia atıldı. Son yıllarda birçok işletme sahibi, müşterilerinin rahatı için yurt dışı ve Manisa ile Aydın'dan getirdikleri kumları; plajlara dökmeye başladı. Ancak işin uyanıklığına kaçan bazı işletmecilerin, ekonomi yapmak uğruna vatandaşın sağlığını hiçe saydığı iddia edildi.

Bazı ​kuartz ve ve silis kumlarının solunması halinde e yol açabileceğini söyleyen ABD'li araştırmacılar, özellikle kumda saatlerce oynayan çocukların risk altında olduğunun altını çizdi. Uzmanların dikkat çektiği bir diğer nokta ise şu: Dökülen bu kumların alanının fazla olması durumunda; doğanın dengesinin bozulabilir ve bu da sağlığı olumsuz yönde etkileyebilir...

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