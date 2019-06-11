Başta Bodrum olmak üzere Ege'deki lüks otellerin sahillerine döktükleri 'Maldivler' görünümlü kumlarla ilgili ortaya şok bir iddia atıldı. Son yıllarda birçok işletme sahibi, müşterilerinin rahatı için yurt dışı ve Manisa ile Aydın'dan getirdikleri kumları; plajlara dökmeye başladı. Ancak işin uyanıklığına kaçan bazı işletmecilerin, ekonomi yapmak uğruna vatandaşın sağlığını hiçe saydığı iddia edildi.
Bazı kuartz ve ve silis kumlarının solunması halinde kansere yol açabileceğini söyleyen ABD'li araştırmacılar, özellikle kumda saatlerce oynayan çocukların risk altında olduğunun altını çizdi. Uzmanların dikkat çektiği bir diğer nokta ise şu: Dökülen bu kumların alanının fazla olması durumunda; doğanın dengesinin bozulabilir ve bu da sağlığı olumsuz yönde etkileyebilir...
Bazı kuartz ve ve silis kumlarının solunması halinde kansere yol açabileceğini söyleyen ABD'li araştırmacılar, özellikle kumda saatlerce oynayan çocukların risk altında olduğunun altını çizdi. Uzmanların dikkat çektiği bir diğer nokta ise şu: Dökülen bu kumların alanının fazla olması durumunda; doğanın dengesinin bozulabilir ve bu da sağlığı olumsuz yönde etkileyebilir...
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