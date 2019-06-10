Günlerdir Şebnem ve Celal Çapa çiftiyle Yunan Adaları'nın altını üstüne getiren Bettina Machler'in keyfine diyecek yok… Komşu'nun gözde adası Mikonos'ta denizin ve güneşin tadını çıkaran Machler, önceki gün suya havalı bir dalış yaptı. 48 yaşındaki Machler, paylaşımıyla ağızları açıkta bıraktı.
Spor ve diyet sayesinde kusursuz bir fiziğe sahip olan Bettina Machler, iskeleden denize amuda kalkarak dalış yaptı. Machler, bu artistik dalışını Instagram'da paylaşarak herkese havasını attı. Ünlü işkadınına "Biraz çalışsa Olimpiyatlar'a bile gider" esprisi geldi.
Sıkı dostlar Çapa ile Machler, tatilde bol bol doğa yürüyüşü de yapıyor.
Spor ve diyet sayesinde kusursuz bir fiziğe sahip olan Bettina Machler, iskeleden denize amuda kalkarak dalış yaptı. Machler, bu artistik dalışını Instagram'da paylaşarak herkese havasını attı. Ünlü işkadınına "Biraz çalışsa Olimpiyatlar'a bile gider" esprisi geldi.
Sıkı dostlar Çapa ile Machler, tatilde bol bol doğa yürüyüşü de yapıyor.
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