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  • 05.06.2019
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Bayram tatilinde vatandaşlar 'a akın etti

Megakentte trafik yoğunluğu bitti. Vatandaşların çoğu in göz bebeği ’a gitti. Tatilciler, 4 kilometrelik yolu yaklaşık 45 dakikada geçebildi.

Megabodrum!
Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşlar, Güney Ege'ye akın etti. Cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte oluşan yoğun trafik, bayramın ilk günü de devam etti. Güney Ege'de en çok trafiğin yaşandığı bölge ise Bodrum oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden akın eden vatandaşlar, Bodrum'un yolunu tuttu... Özellikle kalabalığı 'a taşındı. Megakentte trafik yoğunluğu biterken, turizmin göz bebeği Bodrum'da ise kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Otomobilleriyle Bodrum'a giden tatilciler, 4 kilometrelik yolu yaklaşık 45 dakikada geçebildi. Bu durumdan rahatsız olan Bodrumlu ise evinin kapınısı kilitleyip, başka şehirlere gitti...




DOĞAN SAVAŞ


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