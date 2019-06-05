Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşlar, Güney Ege'ye akın etti. Cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte oluşan yoğun trafik, bayramın ilk günü de devam etti. Güney Ege'de en çok trafiğin yaşandığı bölge ise Bodrum oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden akın eden vatandaşlar, Bodrum'un yolunu tuttu... Özellikle İstanbul kalabalığı Bodrum'a taşındı. Megakentte trafik yoğunluğu biterken, turizmin göz bebeği Bodrum'da ise kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Otomobilleriyle Bodrum'a giden tatilciler, 4 kilometrelik yolu yaklaşık 45 dakikada geçebildi. Bu durumdan rahatsız olan Bodrumlu ise evinin kapınısı kilitleyip, başka şehirlere gitti...
DOĞAN SAVAŞ
DOĞAN SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.