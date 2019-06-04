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  • 04.06.2019
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İvana Sert ile Dubai’de yaşayan aşkı ’da hasret giderdi

İvana Sert ile Dubai’de yaşayan aşkı ’nin hasreti bitti. İkili, ’da ayrı kaldıkları günlerin acısını çıkardı.

Hasret bitti
Ünlü ikoncan İvana Sert, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Sert, dün Aralık'tan beri aşk yaşadığı motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli ile 'da buluştu. İkoncan, işleri dolayısıyla Dubai'de yaşayan aşkının gelişiyle sevince boğuldu.



İvana Sert'in neşesi de yüzüne yansımıştı. Deniz keyfi yapan ünlü ikoncan, objektifleri gülümseyerek selamladı. Sert, denizde adeta kas şov yaptı. 39 yaşındaki bir çocuk annesi ikoncan, kaslı vücuduyla da plajdaki tatilcileri kendine hayran bıraktı.

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