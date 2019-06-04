Ünlü ikoncan İvana Sert, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Sert, dün Aralık'tan beri aşk yaşadığı motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli ile Bodrum'da buluştu. İkoncan, işleri dolayısıyla Dubai'de yaşayan aşkının gelişiyle sevince boğuldu.
İvana Sert'in neşesi de yüzüne yansımıştı. Deniz keyfi yapan ünlü ikoncan, objektifleri gülümseyerek selamladı. Sert, denizde adeta kas şov yaptı. 39 yaşındaki bir çocuk annesi ikoncan, kaslı vücuduyla da plajdaki tatilcileri kendine hayran bıraktı.
İvana Sert'in neşesi de yüzüne yansımıştı. Deniz keyfi yapan ünlü ikoncan, objektifleri gülümseyerek selamladı. Sert, denizde adeta kas şov yaptı. 39 yaşındaki bir çocuk annesi ikoncan, kaslı vücuduyla da plajdaki tatilcileri kendine hayran bıraktı.
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