Aşk acısı yüzünden genelde kadınlar saçlarını kısacık kestirirken bu kez, tam tersi oldu... Yaklaşık iki yıl güzel oyuncu Gözde Kansu ile aşk yaşayan Engin Tozak, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. 38 yaşındaki oyuncuyla aşkı kısa bir süre önce sona eren Tozak'ın uzun sakallarını kestirip sinek kaydı tıraş olması dikkat çekti.
- Saklambaç
- 01.06.2019
- Gazete
Gözde Kansu’yla ayrılan Engin Tozak sinek kaydı tıraş oldu!
Gözde Kansu’yla kısa süre önce ayrılan Engin Tozak, kendisiyle özdeşleşen upuzun sakallarını kesip sinek kaydı tıraş oldu!
Aşk acısı yüzünden genelde kadınlar saçlarını kısacık kestirirken bu kez, tam tersi oldu... Yaklaşık iki yıl güzel oyuncu Gözde Kansu ile aşk yaşayan Engin Tozak, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. 38 yaşındaki oyuncuyla aşkı kısa bir süre önce sona eren Tozak'ın uzun sakallarını kestirip sinek kaydı tıraş olması dikkat çekti.
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