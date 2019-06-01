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  • 01.06.2019
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’yla ayrılan sinek kaydı tıraş oldu!

’yla kısa süre önce ayrılan , kendisiyle özdeşleşen upuzun sakallarını kesip sinek kaydı tıraş oldu!



Aşk acısı yüzünden genelde kadınlar saçlarını kısacık kestirirken bu kez, tam tersi oldu... Yaklaşık iki yıl güzel oyuncu Gözde Kansu ile aşk yaşayan Engin Tozak, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. 38 yaşındaki oyuncuyla aşkı kısa bir süre önce sona eren Tozak'ın uzun sakallarını kestirip sinek kaydı tıraş olması dikkat çekti.

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