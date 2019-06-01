acısı yüzünden geneldebu kez, tam tersi oldu... Yaklaşık iki yıl güzel oyuncuile aşk yaşayanönceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.oyuncuyla aşkı kısa bir süre önce sona eren Tozak'ınolması dikkat çekti.